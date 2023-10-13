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США помогут Израилю со средствами ПВО и боеприпасами

Пентагон: США передадут Израилю средства ПВО, артиллерии и боеприпасы

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AP

США планируют передать Армии обороны Израиля средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасы. Об этом сообщает специализированное издание Defense News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

«Мы намерены постоянно поставлять и то, и другое Армии обороны Израиля», — сказал чиновник журналистам.

Кроме того, Соединенные Штаты также поставят Израилю высокоточные боеприпасы и ракеты-перехватчики для израильской системы ПВО «Железный купол». При этом чиновник не стал рассказывать, какие именно боеприпасы и в каком количестве будут переданы.

Также представитель американского Минобороны уточнил, что «запрос Израиля на дополнительную систему «Железный купол», скорее всего, будет рассмотрен сверх того, что Израиль уже заказал».

13 октября в Израиль прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

До этого сообщалось, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура, расположенного на юге страны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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