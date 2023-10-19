Путин заявил, что нужно перенести все игровые серверы в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru».

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — сказал Путин.

По его словам, «мы любим и Канаду, и США», но не должны разрешать им «зарабатывать на нас».

В сентябре сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко получил предложение от группы депутатов Госдумы по созданию отечественного аналога популярной видеоигры The Sims, которая бы соответствовала традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».