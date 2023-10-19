Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что нужно перенести все игровые серверы в Россию

Путин: нужно перенести игровые сервера в зону «Ru» и включить в регулятор

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru».

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — сказал Путин.

По его словам, «мы любим и Канаду, и США», но не должны разрешать им «зарабатывать на нас».

В сентябре сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко получил предложение от группы депутатов Госдумы по созданию отечественного аналога популярной видеоигры The Sims, которая бы соответствовала традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий