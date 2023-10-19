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Путин подписал закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям

Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями.

Штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

В сентябре в Центробанке заявили, что этом году в Банк России стали поступать жалобы от россиян на навязывание дополнительных платных услуг банками при оформлении кредитов. По данным ЦБ, более 60% претензий касаются кредитных договоров, которые были заключены год назад или ранее. Люди жалуются в основном на то, что не могут вернуть деньги за навязанные ранее платные услуги.

Ранее россияне оценили самозапрет на кредиты.

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