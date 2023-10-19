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В Абхазии оценили шансы на признание страны со стороны Белоруссии

Президент Абхазии Бжания заявил, что Минск пока не готов признать республику

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Налаживание взаимодействия Абхазии и Белоруссии играет важную роль для Сухума, заявил абхазский президент Аслан Бжания, передает Sputnik Абхазия. По его словам, республика работает над признанием ее независимости со стороны Минска.

«Говорить, что Беларусь готова признать Абхазию, пока рано, но ведется работа в этом направлении», — пояснил Бжания, выступая на пресс-конференции.

Он добавил, что Абхазия стремится укрепить союзнические отношения с Россией, но ее никто не пытается затянуть в Союзное государство РФ и Белоруссии. Бжания подчеркнул, что вопрос о возможной интеграции будет решать абхазский народ.

«Нам необходимо укреплять союзнические отношения, но, когда придет время, вопрос будет решаться здесь, в Абхазии — будут решать в парламенте, люди… Вопрос так еще не стоит, все подготавливается. Мы будем снимать существующие фобии, любой шаг будет направлен на обеспечение интересов жителей Абхазии», — заключил Бжания.

Ранее в Абхазии заявили об экономическом признании республики Белоруссией.

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