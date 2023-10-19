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Президент Абхазии обвинил Зеленского в попытках спровоцировать войну в Закавказье

Президент Абхазии: Зеленский пытается спровоцировать войну в Закавказье

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Глава Украины Владимир Зеленский и «стоящие за ним силы» пытаются спровоцировать войну в кавказском регионе. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе», — считает Бжания.

По его словам, подобные заявления со стороны украинского лидера в последнее время носят регулярный характер. При этом западные страны демонстрируют «очень вялую» реакцию на это, потому что не разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии, уверен президент страны.

Президент Абхазии рассчитывает на то, что руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм.

В середине октября глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что призыв Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье демонстрирует агонию Киева.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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