В случае продолжении конфликта Украину ждет новый, более кровопролитный майдан. Такой прогноз в эфире Tsargrad.tv дал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

«Руководство Украины уже понимает, что дальнейшее продолжение конфликта чревато сильным социальным взрывом. Это будет уже не майдан, а что-то более тяжелое и кровавое. Соответственно, Киеву и Западу сейчас нужно предложить такие условия мира, которые позволят сохранить под их контролем максимальную часть территории», — сказал Костикин.

Он добавил, что Вашингтон уже понимает, что у него не сложилась военно-политическая игра в Восточной Европе.

В августе экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим Зеленского.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор до этого сообщал, что в украинской армии идут разговоры о том, чтобы «убрать» Зеленского.

Ранее политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины.