Байден выступит с обращением к нации об Израиле и Украине

По информации, предоставленной Белым домом, президент США Джо Байден планирует выступить в четверг с обращением к американскому народу, посвященным ситуации в Израиле и конфликту вокруг Украины. Выступление состоится в Овальном кабинете в 20:00 по местному времени (3:00 мск пятницы). В своей речи Байден сфокусируется на обострении ситуации на Ближнем Востоке и развивающемся конфликте вокруг Украины. Об этом информирует CNN.

Также стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сектор Газа для гуманитарной помощи – после того, как Байден разговаривал с ним более часа из самолета Air Force One, который направлялся из США на Ближний Восток.

«Он согласился. Для начала он пропустит 20 грузовиков, — заявил Байден журналистам. — Мой посол… сейчас в Каире, он будет координировать это. У него есть полномочия делать то, что необходимо для этого».

Байден уточнил, что разговаривал с ас-Сиси все время, пока Air Force One находился на взлетной полосе авиабазы ​​Рамштайн для дозаправки.

Дорогу, ведущую в Газу, пришлось отремонтировать и заделать выбоины, прежде чем грузовики смогут проехать, подчеркнул президент. По его данным, грузовики прибудут в пятницу.

Байден указал, что переход будет открыт только для доставки гумпомощи, а не для эвакуации.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.