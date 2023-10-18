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Республиканец Джордан не смог победить во втором раунде выборов спикера в конгрессе США

Джим Джордан не смог выиграть во втором туре выборов спикера в конгрессе США

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J. Scott Applewhite/AP

Сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Джим Джордан не смог одержать победу во втором туре выборов спикера палаты представителей, сообщает РИА Новости.

Для победы необходимо было получить голоса 217 из 435 членов палаты. За Джордана проголосовало всего 199 конгрессменов, что на одного меньше, чем в предыдущем туре. Его соперник демократ Хами Джеффрис достиг лучшего результата — за него проголосовали все 212 конгрессменов, избранных от Демократической партии. Но этого все равно оказалось недостаточно для избрания на пост спикера.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан заявил, что очень близок к тому, чтобы стать спикером палаты представителей. В беседе с журналистами Джордан выразил большой оптимизм в отношении своей победы на выборах спикера. Он сказал, что число конгрессменов от Республиканской партии, которые его поддерживают, постоянно растет.

В начале октября впервые в истории США большинство в палате представителей проголосовало за отстранение от должности спикера республиканца Кевина Маккарти.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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