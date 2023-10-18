Иран призвал ввести санкции против Израиля

Члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) должны ввести нефтяное эмбарго и другие санкции в отношении Израиля, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает Al Jazeera. По его словам, это решение должно стать ответом на удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

«Министр иностранных дел [Абдоллахиан] призывает к немедленному и полному эмбарго в отношении Израиля со стороны исламских стран, включая нефтяные санкции, в дополнение к высылке израильских послов, если были установлены дипломатические отношения с сионистским режимом», — заявили в МИД Ирана.

В ведомстве добавили, что иранский министр также призвал сформировать команду исламских юристов для документирования возможных военных преступлений Израиля в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Израиль пообещал доказать СБ ООН свою непричастность к удару по больнице в Газе.