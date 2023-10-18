Великобритания обратилась с просьбой к США из-за Израиля

США должны не спускать глаз с конфликта на Украине на фоне эскалации палестино-израильского противостояния, считает министр обороны Великобритании Грант Шэппс. В интервью Politico он отметил, что призвал американских законодателей к сохранению поддержки Киева во время своей поездки в Вашингтон.

«Давайте не будем забывать об Украине. Действительно важно, чтобы мы также сосредоточили внимание всего мира на этом. Мы можем это сделать. Мы можем сосредоточиться как на Европе, так и на Ближнем Востоке одновременно», — отметил Шэппс.

Он добавил, что представит свои аргументы в пользу дальнейшей помощи Киеву американским конгрессменам и сенаторам 18 октября. Шэппс подчеркнул, что рассчитывает на понимание как республиканцев, так и демократов.

Ранее в США предрекли бюджетный кризис из-за траншей Украине и Израилю.