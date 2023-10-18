Лавров прибыл в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Северную Корею. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет министра приземлился в аэропорту Пхеньяна в среду, 18 октября, вечером по местному времени. Отмечается, что несмотря на проливной дождь, Лаврова встречали около двух сотен граждан КНДР в национальных костюмах с цветами.

В ходе двухдневного визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о поставках оружия из Северной Кореи для российской армии. По его словам, Северная Корея — это ближайший сосед России, и Москва будет продолжать выстраивать с ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении. Он подчеркнул, что стороны будут развивать отношения во всех областях.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».