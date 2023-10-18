В Москве критически оценили выступление Пашиняна в Европарламенте

Выступление премьер-министр Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября является безответственным. Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный источник в Москве.

«Расцениваем выступление... Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное», — заявил собеседник, отметив, что особенно это касается слов о России и российско-армянских отношениях.

Источник отметил, что Москва наблюдает попытки Запада превратить Армению в Украину «номер три», если считать «номером два» Молдавию. Также он добавил, что премьер Армении «семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».

Накануне Пашинян, выступая в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе. Как заявил Пашинян, «в условиях бездействия» российского миротворческого контингента свыше 100 тысяч местных жителей покинули свои дома в Нагорном Карабахе.

Также Пашинян заявил, что внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию в стране по «повторяющемуся сценарию» с помощью гибридной агрессии. Кроме того, он отметил, что Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Ранее Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на саммите СНГ.