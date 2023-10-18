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Экс-депутат бундестага: Германия «летит в тартарары» без России

Экс-депутат бундестага Гердт: ФРГ без РФ перестала быть ведущей экономикой ЕС

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Global Look Press

Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикации западных СМИ о возрастающей зависимости Москвы от Пекина. По мнению политика, взаимозависимость соседствующих друг с другом стран является фундаментом добрососедства и выгодной торговли.

«Это партнерство во многом и создало благосостояние, например, Германии. Сейчас она вот уже как два года не зависит от Москвы, и куда же делась ведущая экономика ЕС? Все полностью полетело в тартарары», — отметил Гердт.

Он добавил, что многие европейские страны сегодня признают, что были зависимы от России.

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете. По мнению политика, Пекин сочетает в себе стремление переписать миропорядок со все более реальными возможностями это осуществить.

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики начнут перевозить грузы между Россией и Китаем.

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