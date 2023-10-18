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Блинкен позвонил Аббасу после атаки на больницу в Газе

Блинкен выразил Аббасу соболезнования в связи с жертвами удара по больнице Газы

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Jacquelyn Martin/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил ему соболезнования в связи с уничтожением нескольких сотен людей в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа, передает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что США поддерживают «законные стремления» палестинского народа.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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