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Путин согласился посетить Вьетнам

ВНА: Путин принял приглашение президента Вьетнама посетить страну

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Edgar Su/Reuters

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Вьетнама Во Ван Тхыонга посетить страну. Об этом сообщает государственное информационное агентство Вьетнама ВНА.

«Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить страну в скором времени, Путин с радостью принял приглашение», — проинформировало издание.

По данным агентства, главы двух государств договорились углублять сотрудничество в различных секторах, в том числе в торговле, безопасности и обороне.

Президент России Владимир Путин 17 октября провел встречу со своим вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

18 октября Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь».

17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран. Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».

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