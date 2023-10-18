Путин согласился посетить Вьетнам

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Вьетнама Во Ван Тхыонга посетить страну. Об этом сообщает государственное информационное агентство Вьетнама ВНА.

«Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить страну в скором времени, Путин с радостью принял приглашение», — проинформировало издание.

По данным агентства, главы двух государств договорились углублять сотрудничество в различных секторах, в том числе в торговле, безопасности и обороне.

Президент России Владимир Путин 17 октября провел встречу со своим вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

18 октября Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь».

17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран. Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».