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Британские лейбористы пообещали положить конец истреблению барсуков в Англии

Лейбористская партия пообещала прекратить уничтожение барсуков в случае избрания

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Shutterstock

Лейбористская партия пообещала прекратить уничтожение барсуков в Англии в случае своего избрания, сообщает Guardian.

В Англии барсуков истребляют, чтобы искоренить туберкулез крупного рогатого скота (bTB), поскольку он распространяется на хозяйственный стада и может их уничтожить, создавая серьезные проблемы для фермеров.

Так, с 2013 года было специально ликвидировано более 210 тыс. барсуков.

Представитель фермерства Дэниел Зейхнер заявил журналистам: «Я долго раздумывал над этим. Обзор Годфри 2018 года, последняя работа, проделанная правительством, показал, что выбраковка барсуков не является решением проблемы. Мы собираемся сделать Англию свободной от туберкулеза крупного рогатого скота к 2038 году, но с помощью ряда мер, которые не включают выбраковку».

Позиция лейбористов резко контрастирует с подходом консервативного правительства. Хотя ранее консерваторы уже обещали прекратить отбраковку к 2025 году, но позже министр окружающей среды Тереза ​​Коффи заявила, что ее ведомство продолжит отбраковку.

Недавно она сказала: «Мы будем продолжать отбраковку до тех пор, пока это лучший способ сделать это».

В итоге лейбористская партия Британии обещает покончить с таким негуманным решением проблем скотоводства, если выиграет выборы. Речь в том числе идет от прививках животных.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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