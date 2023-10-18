Турецкий политик заявил о необходимости отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе, а выход из НАТО является чрезвычайно важным вопросом для Турции. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Перинчека, Турции необходимо проявить решимость и немедленно выступить против расширения Альянса на Восток. Политик считает, что турецкий парламент должен как можно быстрее включить вопрос присоединения Швеции к НАТО в свою повестку, а затем отклонить заявку Стокгольма.

Перинчек подчеркнул, что Турция была де-факто отлучена от Североатлантического альянса. Выход из НАТО, считает политик, сейчас является для Турции вопросом выживания.

По мнению Перинчека, выход страны из НАТО является самой эффективной практикой против заговоров США. Глава партии «Родина» выразил уверенность, что Турция, освобожденная от Североатлантического альянса, объединит и консолидирует свой внутренний фронт.

Ранее сообщалось, что во многих городах Турции в связи с ударом по больнице в секторе Газа прошли стихийные антиизраильские акции.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.