Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телеканал NBC заявил, что ХАМАС в обмен на прекращение ударов готов отпустить заложников

NBC: ХАМАС в обмен на прекращение авиаударов готов отпустить всех заложников

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Американский телеканал NBC, сославшись на анонимного представителя группировки ХАМАС, сообщает, что палестинцы в случае прекращения израильских авиаударов по сектору Газа готовы освободить всех захваченных в заложники мирных граждан.

Представитель ХАМАС также заявил, что в обмен на освобождение всех находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных возможно отпустить из плена всех израильских военных.

По словам представителя группировки, США и Израиль находятся в курсе условий, предложенных ХАМАС, так как ранее они оглашались на переговорах палестинцев с лидерами арабских стран.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав его военным преступлением.

До этого у посольства Израиля в столице Иордании Аммане начались беспорядки. Неизвестные совершили попытку поджога здания дипломатического представительства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий