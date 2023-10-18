Телеканал NBC заявил, что ХАМАС в обмен на прекращение ударов готов отпустить заложников

Американский телеканал NBC, сославшись на анонимного представителя группировки ХАМАС, сообщает, что палестинцы в случае прекращения израильских авиаударов по сектору Газа готовы освободить всех захваченных в заложники мирных граждан.

Представитель ХАМАС также заявил, что в обмен на освобождение всех находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных возможно отпустить из плена всех израильских военных.

По словам представителя группировки, США и Израиль находятся в курсе условий, предложенных ХАМАС, так как ранее они оглашались на переговорах палестинцев с лидерами арабских стран.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав его военным преступлением.

До этого у посольства Израиля в столице Иордании Аммане начались беспорядки. Неизвестные совершили попытку поджога здания дипломатического представительства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».