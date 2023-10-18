Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа

Президент Джо Байден заявил, что он «возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице Аль-Ахли в секторе Газа» и что США «продолжат собирать информацию о том, что именно произошло». Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление главы государства.

«Я разговаривал с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля (Биньямином) Нетаньяху и поручил моей команде национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло», — написал Байден. «Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту гражданского населения. Мы скорбим о пациентах, медицинском персонале и других невинных людях, погибших или раненых в этой трагедии».

Заявление было опубликовано, когда Байден находился на борту Air Force One, направлявшегося на Ближний Восток. Это произошло после того, как Белый дом объявил, что Байден был проинформирован об «ужасной гибели людей в больнице в секторе Газа».

Администрация еще не высказала мнение о том, кто, по ее мнению, несет ответственность за подрыв атаку на больницу.

Имеются разные сообщения о количестве жертв в результате взрыва больницы в секторе Газа и о том, кто несет ответственность. Чиновники сектора Газа обвиняют Израиль во взрыве в больнице, а Израиль обвинил Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России) в неудачном запуске ракеты, поразившей госпиталь.

За несколько часов до того, как Байден должен был вылететь в Израиль с внеочередным визитом в раздираемый войной регион, в больнице в секторе Газа произошел мощный взрыв, унесший жизни сотен людей.

После этого президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отказался от встречи с Байденом, которая должна была состояться в Иордании вместе с другими региональными лидерами.

По оценке CNN, этот момент наглядно показал, как много поставлено на карту для Байдена, когда он направляется на Ближний Восток.

Официальные лица США заявили, что приложили все усилия для обеспечения безопасности Байдена, прежде чем дать зеленый свет этой поездке.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.