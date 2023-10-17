Орбан оценил отношения между Венгрией и Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным заявил, что у Будапешта никогда не было планов противостоять Москве, страна настроена на взаимовыгодное сотрудничество. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Орбан, между странами были сложные встречи, но столь сложной еще не было.

«Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — заявил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин «на полях» третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения.

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Ранее в НАТО напомнили Орбану о необходимости поддержки Украины.