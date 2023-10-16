В НАТО напомнили Орбану о необходимости поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых напомнил о важности поддержки Киева. Об этом Столтенберг написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о ситуации на Украине и важности нашей поддержки. Во времена растущей нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать быть сильными вместе в НАТО», — говорится в публикации.

Там также отмечается, что стороны обсудили вопрос предстоящего вступления в Североатлантический альянс Швеции.

Ранее премьер-министр Венгрии предположил, что часть полагающихся Будапешту от ЕС денег могли передать Украине. По его словам, в условиях невозможности обеспечить Киев ранее обещанными финансами, кто-то из стран ЕС «денег не получил».

До этого Виктор Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта с Россией. По его словам, следует «серьезно задуматься о членстве такой страны» в объединении.

Ранее Орбан захотел увидеть «стратегический документ» перед вступлением Украины в ЕС.