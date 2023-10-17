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Американист назвал абсурдными предвыборные лозунги Байдена

Политолог Ордуханян: предвыборные лозунги Бадена являются абсурдными

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Jonathan Ernst/Reuters

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт обратил внимание, что нынешний хозяин Белого дома всегда пытается обвинять в проблемах американцев внешних оппонентов.

«Они уже договорились до того, что Россия специально создает проблемы на границах Соединенных Штатов, то есть в миграционном кризисе в стране тоже увидели якобы «русский след». Таким образом, мы видим постоянную апелляцию к внешнему врагу. Каждый раз. И действия США в преддверии выборов сейчас направлены на то, чтобы поддержать, сохранить и развить образ этого врага», — отметил политолог.

Ключевыми противниками США, по его словам, были и остаются Россия и Китай.

В интервью CBS Байден заявил, что мир переживает переломный момент, и предложил представить, что произойдет, когда США урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке, объединят Европу и когда «Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом отметил, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента. По его словам, в этом нет ничего нового.

Ранее в Белом доме заявили, что США не ставят условия передачи оружия Израилю.

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