Украина не осуществит свои планы по захвату территорий России, в частности Крыма, и может потерять еще больше собственных. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-канал Dialogue works.

Дипломат подчеркнул, что в ходе российско-украинского конфликта «пролилось слишком много крови», поэтому Украине не удастся вернуть ни Крым, ни Запорожскую или Херсонскую области, и страна может лишиться еще больше территорий.

Фриман также отметил, что в случае возможных переговоров России и Украины они будут проходить не на условиях украинских властей, указав, что предыдущие договоренности между странами были наиболее выгодными вариантами для Киева.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в ночь на 17 октября на подлете к полуострову средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны были подавлены восемь украинских беспилотных летательных аппарата.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.