Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что несмотря на демонстративную уверенность главы Украины Владимира Зеленского, он понимает, что Киев лишается поддержки Запада. Об этом бывший военный написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Зеленский, хоть и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США интерес и поддержка прокси-войны Вашингтона постепенно тает», – написал он.

По мнению Макгрегора, Зеленский понимает, что «НАТО в беде», так как Североатлантический альянс не создавался для ведения наступательных боевых действий.

До этого американский журналист Гарланд Никсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому как можно скорее покинуть страну, так как вскоре его могут ожидать большие проблемы. По мнению журналиста, главе Украины придется иметь дело с серьезными неприятностями, потому что его обвинят во всех провалах.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему необходимо задуматься о своей безопасности.

Также на Западе выразили мнение, что Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю.

Ранее американский дипломат заявил, что Украина может потерять доступ к Черному морю.