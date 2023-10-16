Американский дипломат заявил, что Украина может потерять доступ к Черному морю

Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина может лишиться доступа к Черному морю после наступления России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его мнению, Украина «уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге», а также «потерпела крупное фиаско в конфликте с Россией».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует запросить больше $2 млрд на военную помощь Украине и Израилю.

По его словам, США в состоянии поддерживать обе страны, в том числе обеспечить «критически важные боеприпасы», «но нужно, чтобы конгресс тоже действовал». При этом Вашингтон сможет позаботиться о собственной безопасности, добавил он.

До этого член палаты представителей, инициировавший отстранение с поста ее спикера Кевина Маккарти, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что конгрессу США не следует рассматривать в одном законопроекте вопросы о дополнительном финансировании Израиля и Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.