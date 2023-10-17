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ОАЭ разочарованы, что СБ ООН не поддержал проект резолюции РФ

Делегация ОАЭ разочарована отказом СБ ООН поддержать проект резолюции РФ

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Shutterstock

Постпред Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что представители ОАЭ разочарованы, что Совет Безопасности ООН не стал поддерживать проект ближневосточной резолюции, предложенный Россией, передает ТАСС.

По ее словам, российский проект отвечал гуманитарным потребностям, поэтому Объединенные Арабские Эмираты проголосовали за него.

«И именно поэтому мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку Совета», — добавила она.

До этого сообщалось, что Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту.

Против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект — Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

Постпред США в ООН пояснила резолюцию РФ не поддержали, так как в ней нет осуждения ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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