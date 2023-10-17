США и Израиль договорились разработать план помощи жителям Газы

США и Израиль договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа от различных стран и организаций. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Израиле, передает телеканал CNN.

«Очень важно, чтобы помощь начала поступать в Газу как можно скорее», — сказал Блинкен.

По его словам, США разделяют обеспокоенность Израиля тем, что ХАМАС может заблокировать доступ гуманитарной помощи к гражданскому населению, в том числе путем ее конфискации.

«Мы будем первыми, кто осудит это. И мы будем работать над тем, чтобы не допустить повторения этого в будущем», — подчеркнул он и добавил, что президент США Джо Байден «с нетерпением ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса».

Ранее Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».