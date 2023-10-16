Кулеба заявил, что ситуация в Израиле не должна отвлекать западных партнеров от Украины

Ситуация в Израиле не должна отвлекать партнеров Украины на Западе от украинского кризиса. Об этом на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. Один кризис наступает после другого. Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал он.

Министр добавил, что Киев получает от партнеров сигналы о том, что «поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля будет начинаться». Кулеба отметил, что это «единственная жизнеспособная стратегия».

16 октября президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность».

До этого бывший разведчик армии Соединенных Штатов Тони Шаффер говорил, что израильское правительство не станет жалеть главу Украины Владимира Зеленского и «заберет» у его страны западные вооружения.

Накануне Байден сообщал, что Вашингтон планирует запросить больше $2 млрд на военную помощь Украине и Израилю.

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.