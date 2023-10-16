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Польская оппозиция уверена в победе на выборах

Глава польской оппозиции Туск заявил, что уверен в победе на выборах

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Efrem Lukatsky/AP

Глава польской оппозиции Дональд Туск заявил, что уверен в победе на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, к такому выводу Туск пришел после оглашения результатов экзит-пола. В свою очередь, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский не уверен в победе на выборах.

Согласно данным экзит-пола после завершившегося голосования на выборах в парламент Польши, партия «Право и справедливость» набрала 36,8% голосов, а «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» по 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно. Если оппозиция объединится в коалицию, то наберет более 50%.

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти», — поделился Качиньский.

Туск отметил, что результат оппозиции можно назвать «концом плохих времен».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о своей готовности сформировать новое правительство, несмотря на то, что оппозиция получила большинство голосов на парламентских выборах в стране.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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