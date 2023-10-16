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Путин рассказал о своей любви к хоккею

Путин рассказал, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, он начал кататься на коньках 10 лет назад, а до этого не умел на них стоять. Российский президент добавил, что одновременно с этим учился играть в хоккей.

«Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — пояснил Путин.

До этого защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» оценил игру в хоккей в исполнении президента России Владимира Путина.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли, в 2020 и в 2021 годах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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