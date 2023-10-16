Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москва заявила о готовности работать с новым президентом Эквадора

Посол Спринчан: Россия готова работать с новым президентом Эквадора

close
100%
Shutterstock

Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Москва готова работать с новым главой государства и надеется на улучшение политического сотрудничества между странами. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Спринчана, Россия приветствует избрание нового президента Эквадора Даниэля Нобоа. Москва ожидает, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, являющейся важным экономическим партнером Эквадора.

Посол выразил признательность производителям основного экспортного продукта страны — бананов — за то, что они не только сохранили объем поставок в Россию, но и в последнее время существенно его увеличили.

Спринчан сказал, что новый глава Эквадора является представителем влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с таким важным партнером, как Россия.

Ранее сообщалось, что на досрочных выборах президента Эквадора победу одержал кандидат от центристов 35-летний Даниэль Нобоа.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий