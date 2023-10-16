Москва заявила о готовности работать с новым президентом Эквадора

Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Москва готова работать с новым главой государства и надеется на улучшение политического сотрудничества между странами. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Спринчана, Россия приветствует избрание нового президента Эквадора Даниэля Нобоа. Москва ожидает, что возглавляемое им правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, являющейся важным экономическим партнером Эквадора.

Посол выразил признательность производителям основного экспортного продукта страны — бананов — за то, что они не только сохранили объем поставок в Россию, но и в последнее время существенно его увеличили.

Спринчан сказал, что новый глава Эквадора является представителем влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с таким важным партнером, как Россия.

Ранее сообщалось, что на досрочных выборах президента Эквадора победу одержал кандидат от центристов 35-летний Даниэль Нобоа.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.