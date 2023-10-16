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Новым президентом Эквадора избран Даниэль Нобоа

35-летний Даниэль Нобоа стал самым молодым президентом в истории Эквадора

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Darko Vojinovic/AP

На досрочных выборах президента Эквадора победу одержал кандидат от центристов Даниэль Нобоа. Его оппонент от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес признала свое поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

Нобоа, являющийся сыном одного из самых богатых предпринимателей страны, после обработки 90,23% голосов набрал 52,29%, Гонсалес — 47,71%. Глава Центральной избирательной комиссии страны Диана Атамаинт заявила, что полученные данные уже являются необратимыми.

Гонсалес согласилась с победой Нобоа и заявила, что готова лично его поздравить.

Нобоа, которому всего 35 лет, станет самым молодым президентом Эквадора за всю его историю.

Ранее сообщалось, что в первом туре президентских выборов в Эквадоре победу одержала Луиса Гонсалес. Второе место совершенно неожиданно занял Даниэль Нобоа. Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать более половины голосов или свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%. Этого не произошло, в связи с чем на 15 октября был объявлен второй тур президентских выборов.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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