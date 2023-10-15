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Иран назвал условие своего участия в боевых действиях

РИА Новости: Иран не вступит в конфликт, пока не будет атакован Израилем

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Vahid Salemi/AP

Постпредство исламской республики при ООН заявило, что вооруженные силы Ирана не будут принимать участие в боях при наземной операции Израиля в секторе Газа, если Тель-Авив не будет атаковать иранскую территорию, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатов.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан», — ответили в постпредстве на вопрос, собирается ли страна вмешиваться в ситуации, если Израиль начнет в Газе наземную операцию.

Дипломаты отметили, что палестинский фронт сопротивления способен защитить себя.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран на определенном этапе может вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться, если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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