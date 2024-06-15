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Юрист бывшей супруги Сафонова обвинил его в неуплате алиментов

Юрист бывшей супруги Сафонова назвал долги по алиментам игрока «очень большими»

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PSG

Максим Шилов, адвокат бывшей супруги голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, заявил о том, что вратарь так и не погасил задолженность по алиментам, несмотря на официальный переход во французский клуб. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, никаких изменений в статусе 25-летнего футболиста не произошло.

«Нам ничего не известно о снятии ограничений. Задолженность очень большая, ее никто не погашал», — заявил Шилов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее переход Евгения Латышонка в «Зенит» назвали усилением.

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