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Севастополь и Новороссийск затопило после сильных ливней

Shot: cильные ливни привели к затоплениям в Севастополе и Новороссийске

Сильные ливни привели к затоплениям в Севастополе и Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, в Севастополе залило здания, на улицах наблюдаются мощные потоки воды. Курортные и пригородные зоны остались без электричества. Спасательные и коммунальные службы ликвидируют последствия ливня.

В Новороссийске ливень залил улицы и магазины. Смерч образовался в Новороссийской бухте. Общественный транспорт не ходит в затопленной части города. Из-за града, который выпал в Новороссийске, на некоторых автомобилях остались вмятины.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что во многих регионах России в последние дни сохраняется ненастная погода с ливнями и грозами. По его словам, это связано с большими контрастами температур на разных территориях.

Как сообщил синоптик, ливни с грозами прогнозируются в Майкопе, Махачкале, Элисте, Ставрополе, Нальчике. В Москве также ожидается непогода в связи с прохождением атмосферного фронта через город.

Ранее россиянам рассказали, почему дождливая погода опасна для здоровья.

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