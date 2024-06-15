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Австрия направит дополнительную сумму на гумпомощь Украине и Молдавии

Австрия направит дополнительные €10 млн на гумпомощь Украине и Молдавии

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Depositphotos

В министерстве иностранных дел Австрии заявили, что Вена направит дополнительные €10 млн на гуманитарную помощь Украине и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Вена выделит деньги из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF). Государственная помощь Австрии на сегодняшний день составляет более €250 млн, говорится в публикации.

Новый пакет помощи будет направлен на поддержку усилий гуманитарных организаций на Украине и Молдавии.

До этого в Белом доме заявили, что США выделят более $1,5 млрд для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент Соединенных Штатов.

Накануне руководитель министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев выдвинул условие для получения $50 млрд от стран «Большой семерки» (G7).

Он заявил, что средства должны быть переданы в этом году, деньги должны носить безусловный характер.

Ранее в США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи.

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