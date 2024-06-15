В Германии раскритиковали Шольца за нежелание вести переговоры с Россией

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц втягивает Германию в конфликт на Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.

«Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным», — сообщила Дагделен.

По ее словам, такое поведение Шольца является безответственным.

До этого Шольц заявил, что не исключает возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным, но отметил при этом, что такие переговоры должны иметь смысл.

Также Шольц заявлял, что Россию нужно приглашать на будущие конференции по Украине, цель конференции в Швейцарии, которая стартует 15 июня, — заложить основы для этого. Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

Ранее Небензя заявил, что цель саммита в Швейцарии — предъявить РФ ультиматум в виде плана Киева.