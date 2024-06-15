Булыкин рассказал, какой тренер лучше всего подходит «Зениту»

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший в отечественных и зарубежных командах, высказался о том, подошел бы главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка санкт-петербургскому «Зениту».

«Да, его признали лучшим тренером Российской премьер-лиги, но я так не считаю. Семак выиграл три трофея. «Зениту» подойдет любой тренер. Там бюджет, подбор футболистов, инфраструктура позволяют выигрывать чемпионат России каждый год. Если придет другой тренер, то сильно ничего не поменяется. Тренер — десять процентов успехов команды, а все остальное делают футболисты на поле», — цитирует Булыкина Legalbet.

Булыкин считает, что практически любой тренер с «Зенитом» при продолжении покупок во время трансферных окон мог бы выигрывать как минимум один трофей за сезон.

В завершившейся кампании-2023/24 «Зенит» оформил требл, выиграв все три турнира, в которых участвовал: Суперкубок, чемпионат и Кубок России. Это первый домашний требл в истории сине-бело-голубых.

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.