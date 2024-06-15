Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин рассказал, какой тренер лучше всего подходит «Зениту»

Булыкин: «Зениту» подойдет любой тренер

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший в отечественных и зарубежных командах, высказался о том, подошел бы главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка санкт-петербургскому «Зениту».

«Да, его признали лучшим тренером Российской премьер-лиги, но я так не считаю. Семак выиграл три трофея. «Зениту» подойдет любой тренер. Там бюджет, подбор футболистов, инфраструктура позволяют выигрывать чемпионат России каждый год. Если придет другой тренер, то сильно ничего не поменяется. Тренер — десять процентов успехов команды, а все остальное делают футболисты на поле», — цитирует Булыкина Legalbet.

Булыкин считает, что практически любой тренер с «Зенитом» при продолжении покупок во время трансферных окон мог бы выигрывать как минимум один трофей за сезон.

В завершившейся кампании-2023/24 «Зенит» оформил требл, выиграв все три турнира, в которых участвовал: Суперкубок, чемпионат и Кубок России. Это первый домашний требл в истории сине-бело-голубых.

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами