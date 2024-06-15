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Депутат ГД рассказал о сегодняшнем состоянии ОБСЕ

Чепа: РФ ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа заявил, что Россия ничего не потеряет, не участвуя в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но за очередной выпад против РФ последует ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, ОБСЕ практически не работает в сегодняшнем состоянии. Чепа считает, что отсутствие российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи является очередным выпадом против РФ, что обязательно будет учтено.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ делает актуальным вопрос о целесообразности пребывания России в организации. 

По его мнению, это говорит «о полной деградации механизма парламентского взаимодействия на пространстве ОБСЕ».

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России пора сказать Парламентской ассамблее ОБСЕ «до свидания» из-за несамостоятельности и чрезмерной политизированности этой структуры.

Ранее в парламенте РФ назвали «никчемными болтунами» членов ПАСЕ.

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