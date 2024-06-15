Переход Латышонка в «Зенит» назвали усилением

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что доволен трансфером Евгения Латышонка в петербургский «Зенит».

По его словам, сине-бело-голубые смогли по-настоящему усилиться после этой сделки.

«Считаю, что это хорошее приобретение для «Зенита». Евгений здорово себя зарекомендовал в прошлом сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно. Думаю, что это усиление», — заявил Орлов.

«Зенит» объявил о трансфере Латышонка 14 июня. Голкипер подписал с действующими чемпионами страны четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Также за Латышонка хотел побороться «Спартак». Но вратарь выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе. На данный момент, напомним, вратарями «Спартака» являются Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

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