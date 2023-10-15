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Бывший премьер Израиля полагает, что ХАМАС не остановить дипломатией и призывами

Экс-премьер Израиля Барак поддержал наземную операцию Израиля в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак поддержал наземную операцию Израиля в секторе Газа, передает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По его словам, деятельность ХАМАС в Газе невозможно остановить «воздушными ударами, дипломатией, призывами Израиля по телевидению или всемирной поддержкой».

Он отметил, что нападение ХАМАС стало самым сильным ударом со времени основания Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что военнослужащие развернуты по всей стране и уровень войск готов к следующему этапу борьбы с ХАМАС «с упором на значительную наземную операцию».

Также армия обороны Израиля подчеркивает, что готовится к широкому спектру наступления, которое будет вестись «с воздуха, моря и земли».

До этого ЦАХАЛ заявил о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. 14 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с Газой.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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