В Израиле объяснили необходимость наземной операции в Газе

Израиль может прекратить деятельность ХАМАС в Газе лишь за счет операции сухопутных сил, считает бывший премьер-министр еврейского государства Эхуд Барак. В интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) он отметил, что дипломатический подход тут не поможет.

«Деятельность исламистского движения ХАМАС в Газе невозможно остановить воздушными ударами, дипломатией, призывами Израиля по телевидению или всемирной поддержкой. Это должны сделать сухопутные войска», — пояснил Барак.

Он добавил, что атака ХАМАС на Израиль не оставила других вариантов. Барак подчеркнул, что еврейское государство уважает международное право и будет его соблюдать при возможной наземной операции в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ЕС призвали выступить против атак Израиля по Газе.