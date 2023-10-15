Папа Римский призвал к спасению населения Газы

Дети, старики и женщины не должны становиться пострадавшей стороной эскалации палестино-израильского конфликта, считает папа Римский Франциск, передает ТАСС. По его словам, он выступает за соблюдение норм международного права в регионе на фоне атаки ХАМАС на Израиль.

«Продолжаю следить за происходящим и думаю о многих, [особенно о] детях и стариках. Прошу освободить заложников <…> Призываю к уважению международного права, особенно в Газе, где необходимо обеспечить гуманитарные коридоры и спасти все население», — отметил папа Римский.

Он добавил, что выступает против продолжения конфликта на Святой земле. Франциск подчеркнул, что ждет и прекращения противостояния на Украине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ЮАР предупредили об угрозе геноцида в Газе из-за возможной наземной операции Израиля.