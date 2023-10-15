В МИД России описали последствия санкций США против КНДР

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что желание США и Южной Кореи санкциями заставить КНДР отказаться от ядерного оружия ведет к гонке вооружений в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь», — рассказал он.

Он отметил, что подобный курс бесперспективен и «ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе».

Также Бурмистров заявил, что переговоры, касающиеся урегулирования ситуации на Корейском полуострове, зашли в тупик. Дипломат указал, что сейчас ситуация в указанном регионе «деградирует в сторону эскалации».

Кроме того, Бурмистров заявил, что риск ядерного конфликта на Корейском полуострове возрос.

Ранее в префектурах Окинава и Кюсю начались крупномасштабные учения американских и японских войск.