В МИД России описали последствия санкций США против КНДР

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что желание США и Южной Кореи санкциями заставить КНДР отказаться от ядерного оружия ведет к гонке вооружений в регионе. Его слова приводит РИА Новости.
«Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь», — рассказал он.
Он отметил, что подобный курс бесперспективен и «ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе».
Также Бурмистров заявил, что переговоры, касающиеся урегулирования ситуации на Корейском полуострове, зашли в тупик. Дипломат указал, что сейчас ситуация в указанном регионе «деградирует в сторону эскалации».
Кроме того, Бурмистров заявил, что риск ядерного конфликта на Корейском полуострове возрос.
Ранее в префектурах Окинава и Кюсю начались крупномасштабные учения американских и японских войск.