В МИД РФ оценили ход переговоров по корейскому вопросу

Переговоры, касающиеся урегулирования ситуации на Корейском полуострове, зашли в тупик. В настоящее время выхода из него не видно, передает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олега Бурмистрова.

Дипломат отметил, что сейчас ситуация в указанном регионе «деградирует в сторону эскалации». При этом основная причина ухудшения отношений между расположенными здесь странами заключается в наращивании военной активности Южной Кореи и США, уточнил собеседник агентства.

Как сказал посол, Вашингтон и Сеул под предлогом сдерживания северокорейской ядерной «угрозы» регулярно проводят масштабные совместные учения. Также в тренировках нередко принимают участие военные из Японии.

В результате, по словам Бурмистрова, все три государства отрабатывают нанесение «обезглавливающих» ударов по территории КНДР. На этом фоне Пхеньян вынужден принимать меры для обеспечения защиты страны и наращивать свой ядерный потенциал, сказал дипломат.

«Переговорный процесс находится в тупике. И перспективы выхода из него, к сожалению, на данном этапе не просматриваются», — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее в префектурах Окинава и Кюсю начались крупномасштабные учения американских и японских войск.