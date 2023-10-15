МИД РФ заявил о растущем риске ядерного конфликта на Корейском полуострове

Российский посол по особым поручениям Олег Бурмистров заявил, что риск ядерного конфликта на Корейском полуострове возрос. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, к этому привело, в частности, стягивание в Азиатско-Тихоокеанский регион стратегического потенциала США, включая полеты американских стратегических бомбардировщиков над Японским морем и приближение авианосных ударных групп США к Корейскому полуострову. Также, по его словам, эскалации способствует заход американской подводной лодки Kentucky с ядерным баллистическими ракетами в порт Пусан в Южной Корее.

«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — добавил он.

До этого КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.