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МИД РФ заявил о растущем риске ядерного конфликта на Корейском полуострове

Посол Бурмистров: риск ядерного конфликта на Корейском полуострове возрос

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KCNA/Reuters

Российский посол по особым поручениям Олег Бурмистров заявил, что риск ядерного конфликта на Корейском полуострове возрос. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, к этому привело, в частности, стягивание в Азиатско-Тихоокеанский регион стратегического потенциала США, включая полеты американских стратегических бомбардировщиков над Японским морем и приближение авианосных ударных групп США к Корейскому полуострову. Также, по его словам, эскалации способствует заход американской подводной лодки Kentucky с ядерным баллистическими ракетами в порт Пусан в Южной Корее.

«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — добавил он.

До этого КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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