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В Катаре прошли переговоры Ирана и руководства ХАМАС

Глава МИД Ирана сообщил о встрече с лидером ХАМАС в Катаре

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Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о встрече с лидером ХАМАС в Катаре, сообщает агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл на встречу с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в штаб-квартиру политбюро ХАМАС, которая расположена в столице Катара, Дохе.

Подробности встречи не приводятся, однако известно, что Абдоллахиян до того, как прибыть в Доху, посетил Багдад, Бейрут и Дамаск. В Бейруте, столице Ливана, глава МИД Ирана встретился с лидером шиитской партии «Хезболлах» шейхом Хасаном Насруллой.

«Хезболлах» является одним из ключевых противников Израиля в регионе.

Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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