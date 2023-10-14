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В США стали критиковать тех, кто осудил насилие со стороны Израиля

WP: в США стали критиковать тех, кто осудил насилие со стороны Израиля

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Американские политики, коммерческие организации и образовательные учреждения подверглись критике за то, что осудили насилие со стороны израильской армии в отношении сектора Газа. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что многие структуры в США приняли решение осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразили одинаковую поддержку евреям и палестинцам.

В Стэнфордском университете факультет выразил протест из-за того, что лидеры университета прокомментировали кризис, не указав ХАМАС в качестве агрессоров. В сети кофеен Starbucks скандал произошел из-за публикации работников с постом, в котором выказана солидарность с Палестиной. Позднее публикация была удалена.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке дошла до точки невозврата, и в этом виноваты США, которые снова не ответят за свои действия.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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