Саудовская Аравия проведет экстренное заседание ОИС по Палестине

Саудовская Аравия проведет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел стран-участниц 18 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что заседание состоится в штаб-квартире организации в Джидде. Министры внешнеполитических ведомств стран-участниц ОИС обсудят военную агрессию и угрозы гражданскому населению в секторе Газа.

До этого стало известно, что власти Саудовской Аравии поставили на паузу процесс стабилизации отношений с Израилем.

По словам источника, для их возобновления Израилю следует подумать об уступках палестинцам и пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.