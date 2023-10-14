В Германии заявили, что поставки оружия Киеву не помогут разрешить конфликт

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что новые поставки оружия на Украину помогут разрешить конфликт и не будут содействовать его завершению.

По мнению политика, необходимо найти дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине.

«Я считаю, что эта война может быть прекращена на уровне действующих лидеров», — отметил он.

Шредер предположил, что для установления мира Россия может покинуть Донбасс при условии, что русский язык оставят там вторым официальным.

«Украина со своей стороны отказывается от Крыма и остается нейтральной, не становясь членом НАТО», — заявил он.

Бывший германский канцлер также отметил, что видит в лице российского президента Владимира Путина своего друга, но не поддерживает спецоперацию.

До этого в Германии раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за расходов на вооружение.

Ранее стало известно, что Шольц и Штайнмайер избегают Шредера из-за России.